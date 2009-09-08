BM'den Sudan'a 'pantolon' suçlaması

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları kuruluşu, Sudan'da bir kadının pantolon giydiği için ceza almasını, uluslararası hukukun ihlali ve bu ülkedeki yaygın cinsiyet ayrımcılığının sembolü olarak nitelendirdi.



BM insan hakları sözcüsü Rupert Colville, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Lübna Hüseyin'in davasının, Sudan'da kadınlara karşı ayrımcı yasaların uygulanmasının ve yaygın ayrımcılık örneğinin sembolü olduğunu söyledi.



Colville, daha sonra da mahkemede savunma tanıklarının dinlenmediğine, bir üst mahkemeye başvuru şansı olup olmadığının da açık olmadığına dikkat çekti.



Pantolon giydiği için temmuz ayında polisler tarafından Hartum'da bir lokantada 12 kadınla birlikte gözaltına alınan Lübna Hüseyin, 40 kırbaç cezası almakla karşı karşıya bulunuyordu.



Davanın karar duruşmasında, Hüseyin'e kırbaç cezası yerine 200 dolar para cezası verilmiş, bunun ödenmemesi halinde 1 ay hapis cezası öngörülmüştü.

