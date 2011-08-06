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Dünya

BM'DEN SORUŞTURMA İSTENDİ LONDRA (A.A)

06 Ağustos 2011 00:45

-BM'DEN SORUŞTURMA İSTENDİ LONDRA (A.A) - 05.08.2011 - Uluslararası Haber Güvenliği Enstitüsü, NATO'nun Libya televizyonunu bombalamasıyla ilgili BM'den soruşturma açmasını istedi. Enstitü, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'dan, bombardımanın, gazetecilere saldırılmasını yasaklayan Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu da çarşamba günü saldırıyı kınamış ve soruşturma açılmasını istemişti. NATO uçaklarının 30 Temmuz'da Libya televizyonu uydu vericisine düzenlediği bombardımanda 3 gazetecinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. 

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