-BM'den Somali'de kolera salgını riski uyarısı CENEVRE (A.A) - 12.08.2011 - BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kıtlık ve açlığın vurduğu Somali'nin, kirli sular ve sağlık önlemlerinin yetersizliği nedeniyle kolera salgını tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. DSÖ yetkilileri, kolera riskinin önemli bir işareti olan şiddetli sulu ishal vakası sayısının Somali'de 4 bin 272'yi bulduğunu belirterek, bir hafta önce tespit edilen 3 bin 839 vaka sayısıyla karşılaştırıldığında hastalığın görülme oranının yüzde 11 arttığının anlaşıldığını kaydetti. Örgütün halk sağlığı danışmanı Dr. Michel Yao, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ülkede zaten kolera vakalarında keskin bir artış tespit edildiğini anlatarak, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki halktan laboratuvar tetkiki için son günlerde alınan 30 numunenin 18'sinde kolera tespit edildiğini belirtti. Yüzde 60 enfeksiyon oranının hastalığın hızla yayılmasıyla ilgili "yüksek riski" işaret ettiğini vurgulayan Dr. Yao, o zaman ''salgın'' olarak nitelendiğini kaydetti. Halk sağlığı danışmanı Dr. Yao, Mogadişu'da bugüne kadar şiddetli sulu ishal nedeniyle 181 kişinin hayatını kaybettiği söyledi. DSÖ sözcüsü Fadella Chaib geçen hafta, Somali'de bir kaç kolera vakası tespit edildiğini ancak ishal şikayetlerinde artış olduğunu açıklamıştı. Chaib, 3 bin 839 ishal vakasının yüzde 77'sinin Mogadişu'da 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğünü belirtmişti. Kıtlığın vurduğu Doğu Afrika'da, içmek ve yıkanmak için temiz su sıkıntısı çekilmesi, kalabalık kamplar ve açlık çeken küçük çocukların hastalığa karşı dirençsizliği nedeniyle salgından endişe ediliyor. Somali'de, BM'nin tahminlerine göre kuraklık ve kıtlık yüzünden 5 yaş altındaki 29 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Son 60 yılın en etkili kuraklığını yaşayan ülkede hala milyonlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.