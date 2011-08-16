-BM'den Somali için çağrı NEW YORK (A.A) - 15.08.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Somali'deki açlıkla mücadele için BM tarafından tahsis edilen fona, uluslararası çapta daha fazla katkı yapılması için acil çağrıda bulundu. Konseyin bildirisinde, BM tarafından başlatılan 2.4 milyar dolarlık fon çağrısına verilen uluslararası çaptaki cevaptan ötürü "ciddi kaygı" duyulduğu belirtildi. Güvenlik Konseyi, "insani yardımların zamanında teslim edilebilmesi için, tüm silahlı gruplara ve tüm taraflara bu yardımlara eksiksiz, güvenli bir şekilde ve engelle karşılamadan ulaşılmasını sağlamaları" çağrısında bulundu. Konsey ayrıca, Somali'deki geçiş hükümetine yardım etmek için BM'nin gösterdiği çabalara da "güçlü" desteğini dile getirdi.