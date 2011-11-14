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Dünya

BM'den Salih'e "iktidarı devret" çağrısı SANA (A.A)

14 Kasım 2011 22:55

-BM'den Salih'e "iktidarı devret" çağrısı SANA (A.A) - 14.11.2011 - BM temsilcisi Cemal Benomar, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e uluslararası toplumun desteklediği plan çerçevesinde reformları hızlandırması ve iktidarı devretmeye başlaması çağrısında bulundu. Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Yemen'de iktidarın devredilmesiyle ilgili teklifine destek bulmak amacıyla bir haftalık bir gezi için Yemen'de bulunan Benomar, yargılanmaktan muaf tutulmak karşılığında Devlet Başkanı Salih'in iktidarı yardımcısına devretmesini istedi.  Benomar'ın bugün, protestocuları koruyan ve ordudan kaçarak muhaliflerin yanında yer alan askeri birliklere liderlik eden General Ali Muhsin El Ahmar'ın da aralarında olduğu Yemen muhalefetinden bazı kişilerle görüştüğü kaydediliyor. Benomar, daha önce de Salih ve yardımcılarından biriyle bir araya gelmişti. Salih, 30 yıllık iktidarına yönelik 9 aydır süren protestolara rağmen KİK teklifini imzalamıyor.

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