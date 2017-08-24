BM'den Rakka'daki 20 bin sivil için ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin Rakka kentinde mahsur kalan sivillerin kurtarılabilmesi için kentte çatışan taraflara çatışmalara ara verme çağrısı yaptı. BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland yaptığı açıklamada, IŞİD militanlarının, yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı kentin beş bölgesini kontrol altında tuttuklarına dikkat çekti.

Egeland, bu beş ilçenin hali hazırda başta Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olmak üzere karadan ve koalisyon güçleri tarafından da havadan bombardımana tutulduğunu belirtti.

Norveç Mülteciler Konseyi Genel Sekreteri de olan BM yetkilisi Jan Egeland, kadın, erkek ve çocuk yaklaşık 20 bin kişinin IŞİD militanlarının elinde mahsur kaldığını belirterek, "Şu an dünyada bu beş ilçeden daha kötü durumda bir yer olabileceğini düşünemiyorum" dedi.

IŞİD militanlarının sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak üzere ellerinden geleni yaptığını belirten Egeland, şu anda sivillerin Rakka'dan çıkarılmasına yönelik önlemler üzerinde düşünülmesi gerektiğini belirterek, çatışmaların durdurulmasının sivillerin kaçışını tetikleyebileceğini kaydetti.

"Rakka'daki durum farklı”

Geçen yıl hükümet birlikleriyle silahlı muhalif militanlar arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Halep'in doğu bölgelerinde sivillerin tahliyesi için Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda çatışmalara ara verilmişti. Egeland, Rakka'daki durumun Halep'tekinden farklı olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler'in Rakka'da çatışan taraflardan IŞİD ile hiçbir iletişim ve bağlantısının olmadığına dikkat çekti.

Egeland bu nedenle silahların susturulması çağrısını özellikle de Rakka'da IŞİD'e karşı savaşan Suriye Demokratik Güçleri ve onlara destek veren koalisyon güçlerine yönelik olarak yaptı.

"Hava saldırıları sınırlandırılmalı”

BM yetkilisi kentte mahsur kalmış yaklaşık 20 bin sivilin korunması ve kentten çıkabilmesi için ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarını sınırlandırması gerektiğini söyledi. Fırat Nehri üzerindeki teknelerin hedef olmaması gerektiğini vurgulayan Egeland, saklandıkları yerlerden çıkmaya cesaret edemeyen insanların hava saldırılarına hedef olmaması gerektiğini belirtti.

IŞİD, Suriye'nin Rakka kentinde kontrolü 2014 yılında ele geçirmiş ve Rakka'yı ilan ettiği "hilafet"in başkenti olarak duyurmuştu. Kürt ve Arap birliklerden kurulu Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin desteğiyle başlattıkları Rakka operasyonunda hali hazırda kentin önemli bir bölümünü IŞİD'den geri aldı.

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DW/Reuters/dpa/GA/BK