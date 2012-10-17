BM: Suriye'de radikal İslamcı militanlar artıyor

Birleşmiş Milletler Suriye'de radikal İslamcı tehlikesine dikkat çekti. BM'nin atadığı bağımsız uluslararası soruşturma komisyonuna göre, İslamcı militanların artmasıyla çatışmalar radikalleşiyor.

BM'nin Suriye'ye atadığı bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Şefi Paulo Sergio Pinheiro, "Yabancı militanlar diye adlandırdığımız radikal islamcılar ya da cihatçıların varlığı bizi çok endişelendiriyor" dedi.

Komisyon son raporunda Suriye'de İslamcı militanların yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

Komisyona göre, son dönemde Suriye'deki yabancı militanların sayısında büyük bir yükseliş var. Aynı zamanda ülkedeki mezhep çatışmaları da artıyor ve bu iki veri arasında net bir bağlantı bulunuyor. İslamcı militanların varlığı ülkedeki çatışmaların radikalleşme riskini artırıyor.

Komisyon Şefi Pinheiro'ya göre, Suriye'yi işgal edecek kadar güçleri bulunmayan cihatçı militanlar demokrasi ve özgürlük için değil, kendi hedefleri doğrultusunda savaşıyorlar.