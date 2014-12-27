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Dünya
Deutsche Welle

BM'den Pakistan'a çağrı

Birleşmiş Millletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon Pakistan'a idam cezalarını durdurma çağrısı yaptı.

27 Aralık 2014 13:53


Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Pakistan Başbakanı Nevaz Şerif ile görüştüğü ve Peşaver'deki bir okula geçen hafta düzenlenen kanlı saldırıyla ilgili taziyelerini ilettiği belirtildi.

Birleşmiş Millletler Genel Sekreteri'nin ayrıca Pakistan'daki idamların durdurulması ve idam cezasının yeniden askıya alınması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

İdam cezasını 2008 yılında askıya alan Pakistan, 135'i çocuk en az 148 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından geçtiğimiz hafta terör suçları için idam cezasını tekrar yürürlüğe koyduğunu açıklamıştı.

Peşaver'deki okul saldırısının ardından Pakistan'da polis çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. İçişleri Bakanı Nisar Ali Han saldırıyla en ufak ilişkisi olduğundan şüphelenilen kişilerin bile gözaltına alındığını ifade etmişti. İçişleri Bakanı ellerindeki istihbarat verilerine göre Taliban'ın başka saldırılar da planladığını belirtmiş ve halkı uyarmıştı.

Pakistan'da yaklaşık 500 mahkumun idam edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Saldırıyı üstlenen Taliban, idamların devam etmesi halinde intikam saldırıları düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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