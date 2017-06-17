BM'den Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 35. oturumunda, 100 gündür açlık grevinde olan eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamaya, İlyas Selman, Hasibe Eren, Selçuk Yöntem, Kanbolat Görkem Arslan gibi bazı ünlüler de kısa açıklamalar yaparak destek verdi.

Akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle 100 gündür açlık grevinde ve 23 Mayıs’tan beri tutuklu. PEN International’ın oturumda yaptığı panelde söz alan Türkiye temsilcisi Burhan Sönmez, eğitimciler Gülmen ile Özakça’nın durumuna ve “Türkiye’deki ifade özgürlüğü ihlallerine” ilişkin konuştu:

“Türkiye Hükümeti, otoriter politikalar uygulamak için darbeyi bir bahane olarak kullanmaktadır. Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden BM Özel Raportörü'nün düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı konusunda belirttiği gibi, bağımsız ana akım medya neredeyse tamamen susturulmuş durumda.

“Wikipedia'ya erişim Nisan ayından beri yasak. Yaklaşık 1300 dernek ve 180 medya kuruluşu kapatıldı ve devlet kurumlarında çalışan 145.000 kişi görevden alındı.

“Akademisyen ve çevirmen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça, işlerine geri dönme talebiyle Mart ayında açlık grevine başladılar. Taleplerine karşılık vermek yerine Türkiyeli yetkililer onları tutuklama yoluna gittiler ve şu an hapisteler.

“Yarın, açlık grevlerinin 100. günü olacak. Öğrencilerine ders vermek varken şimdi ölümle karşı karşıyalar.”