-BM'DEN NÜKLEER KAZALARLA İLGİLİ ÇALIŞMA NEW YORK (A.A) - 20.05.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Japonya'da şiddetli deprem ve tsunaminin ağır hasara neden olduğu nükleer santralin yol açtığı krizle ilgili çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde çeşitli örgütler, nükleer güvenliğin, çevre, sağlık ve gıda güvenliği dahil etkileri üzerine rapor hazırlayacaklar. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü, BM Kalkınma Programı, Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Meteoroloji Örgütü'nün hazırladığı rapor, nükleer güvenlik konusunda 22 Eylül'de New York'ta düzenlenecek üst düzey toplantıya sunulacak.