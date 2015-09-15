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Dünya

BM'den Mescid-i Aksa açıklaması

'Kutsal yerlerde gerilimin artmasından endişe duyuoruz'

15 Eylül 2015 10:41

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, eski Kudüs kentinin kutsal yerlerinde gerilimin artmasından endişe duyduğunu bildirdi.

Ban, Gazze'de, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya girmesi ve ardından yaşanan olaylar nedeniyle sözcülüğü aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

Doğu Kudüs'te bir İsraillinin taş atması sonucunda hayatını kaybetmesi dahil, eski Kudüs kentinin kutsal yerlerinde gerilimin artmasından endişe duyduğunu ifade eden Ban, din özgürlüğünün önemine değindi. Ban, farklı dini inançlara sahip herkesin kutsal yerlere ulaşımının sağlanması gerektiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Ban, bu olayların bir kez daha, kabul edilebilir kutsal alanlara yönelik düzenlemeler de dahil olmak üzere herkes için, tüm konularda görüşmeler yoluyla bir nihai statüye varılmasının önemini vurguladığını belirtti.

İsrail askeri güçleri, hafta sonu Aksa'ya girerek içerideki Müslüman gruplarla çatışmış ve Müslümanların camiye girişlerini güç kullanarak belirli bir süre engellemişti. 

 

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