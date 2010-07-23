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Dünya

BM'den Mavi Marmara saldırısına soruşturma

İsrail'in 31 Mayıs'ta gerçekleştirdiği saldırının ardından 9 Türk yaşamını yitirmişti.

23 Temmuz 2010 03:00

T24 - 31 Mayıs'ta uluslararası sularda İsrail donanmasına iat gemi ve komandolarla Mavi Marmara'ya gerçekleştirilen, 9 Türk'ün hayatını kaybettiği saldırının ardından BM İnsan Hakları Komisyonu olayı soruşturmak için bir ekip kurdu.

BM İnsan Hakları Komisyonu, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırmasıyla ilgili soruşturmayı yürütecek uluslararası uzmanlardan oluşan ekibi atadı. 

Komisyondan yapılan açıklamada, soruşturma ekibinde, İngiltere'den Sir Desmond de Silva, Trinidad ve Tobago'dan Karl Hudson-Phillips ve Malezya'dan Mary Shanthi Dairiam olmak üzere 3 uzmanın bulunduğu bildirildi. 

BM İnsan Hakları Komisyonu, geçen ay İsrail'in 9 Türk eylemcinin ölümüyle sonuçlanan, Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırmasını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirmiş ve saldırının soruşturulmasını kabul etmişti.

İsrail'de olayla ilgili 3 soruşturma yürütülürken, geçtiğimiz günlerde sonalanan askeri soruşturmadan, "İsrail donanmasının istihbarat birimi MOSSAD'la koordineli çalışmaması" eleştirilirken komandolara övgüler yağdırılmıştı.

Saldırı sonrası kesilen ilişkiler, Brüksel'de bir otel odasında İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Benyamin Ben Eliezer ile Dışişleri Bakanı Ahnmet Davutoğlu'nun "gizli" görüşmesiyle yeniden tesis edilmeye başlanmıştı.


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