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Dünya

BM'DEN LİBYA'YA SORUŞTURMA LAHEY (A.A)

02 Mart 2011 18:47

-BM'DEN LİBYA'YA SORUŞTURMA  LAHEY (A.A) - 02.03.2011 - BM Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'da insanlık suçu işlanip işlenmediğine ilişkin olarak resmi soruşturma açıldığını bildirdi. Merkezi Lahey'de bulunan UCM'nin açıklamasına göre, Mahkeme Savcısı Luis Moreno-Ocampo, halk ayaklanmasının olduğu bu ülkede işlenmesi olası insanlık suçuna karşı  soruşturma açtı. Açıklamada, savcının "mevcut bilgilere dayanarak yaptığı ön incelemenin" ardından soruşturma açmaya karar verdiği belirtildi. BM Güvenlik Konseyi, Cumartesi günü UCM'ye, Libya'da suç işlenip işlenmediğinin araştırılması yönünde talimat vermişti. Savcı Moreno-Ocampo da önceki gün ön soruşturmaya başlamıştı.

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