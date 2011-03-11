-BM'DEN LİBYA'YA ÖZEL TEMSİLCİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 11.03.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Libya'ya özel temsilci olarak atadığı Abdelilah El Hatip'i bu hafta sonunda Libya'ya göndermeye karar verdiğini söyledi. Ban, Libya'da çıkan krizin ardından geçen hafta Libya'ya özel temsilci olarak atadığı Ürdün'ün eski dışişleri bakanı Abdelilah El Hatip ile birlikte BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. El Hatip'le Libya'daki durumu ve bu ülkede BM özel temsilcisi olarak oynayacağı rolü tüm yönleriyle ele aldıklarını belirten Ban, El Hatip'in Ürdün'ün 2 kere dışişleri bakanlığını yapan tecrübeli bir isim olarak, bölgenin dinamiklerini iyi bildiğini söyledi. Libya'daki insani durumun iyileştirilmesinin aciliyet gerektirdiğini söyleyen Ban, her gün Libya'daki ölü sayısının artığını, Libyalı insanların durumun daha da çaresiz bir hal aldığını ve sivillerin giderek daha fazla hedef haline geldiğini belirtti. Ban şöyle konuştu: ''Libya'da şiddet sona ermeli, insani yardım, ihtiyacı olanlara ulaşmalı. Sivillere şiddet uygulayanlar yaptıklarından sorumlu tutulacaklar. Soruna barışçıl bir çözüm bulunmalı, bu yüzden El Hatip'i Libya'ya göndermeye karar verdim. El Hatip kendisine eşlik edecek BM heyetiyle birlikte bu hafta sonunda New York'tan Libya'ya hareket edecek. Heyetin amacı, Libya'daki insani durumu değerlendirmek, Libyalı yetkililerle ülkedeki insani durum, siyasi ve güvenlik konularında istişarelerde bulunmak.'' El Hatip'in Libya'da pek çok tarafla krizi aşma yönünde neler yapılabileceği konusunda görüşmeler yapacağını ve daha sonra kendisine bilgi vereceğini bildiren Ban, BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle de dün görüştüğünü ve Konsey'in hem Libya'ya 26 Şubat'ta aldığı 1970 sayılı yaptırım kararını uygulama, hem de daha başka ne gibi adımlar atılabileceği konusunda çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti. Libya'daki liderlerin, demokrasi isteyen halkın sesini dinlemesi gerektiğini vurgulayan Ban, kendisinin de gelecek hafta Tunus ve Mısır'a gideceğini bildirdi.