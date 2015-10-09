BM'den Libya'da birlik hükümeti önerisi

2014 yılından beri birbirine rakip iki yönetimin bulunduğu Libya'da, BM, aylardır süren müzakerelerin ardından bir ulusal birlik hükümetinin kurulmasını teklif etti.

Libya'da, merkezi başkent Trablus'ta yer alan ve İslamcı grupların desteklediği yönetim ve ülkenin doğusunda yer alan, uluslararası alanda da tanınan yönetim bulunuyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Bernardino Leon, Fas'ta düzenlediği basın toplantısında Fayez Sarraj'ın başbakan olarak önerileceğini söyledi.

Leon, diğer görevler için önerilecek isimlerin henüz kararlaştırılmadığını belirtti.

İki parlamentonun onaylaması gerekiyor

Leon, "Bir yıldır devam eden çalışmanın ardından, tüm bölgelerden 150'den fazla Libyalı ile yürütlen çalışmadan sonra, sonunda bir ulusal birlik hükümeti önerebileceğimiz zaman geldi" diye konuştu.

BM Temsilcisi, Libya'daki çatışmalar nedeniyle bugüne kadar çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini, 2.4 milyon kişinin insani yardım ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Leon, bugüne kadar böyle bir hükümet önerisi yapamadıkları için bu kişilerden özür diledi ancak böyle bir hükümetin kurulması şansının bulunduğunu, bunun da kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Ancak bu hükümetin kurulması için iki rakip yönetimin parlamentolarının bunun kararlarını onaylaması gerekecek.

İslamcı gruplar ittifak oluşturarak geçen yıl Ağustos ayında Trablus'u ele geçirmiş ve Genel Ulusal Kongre'yi yeniden kurmuştu.

Bunu üzerinde halihazırda var olan ve uluslararası alanda da tanınan hükümet, ülkenin doğusundaki Tobruk kentine kaçmak zorunda kalmıştı.

Batı'nın ülkedeki siyasilere, aralarında bir anlaşmaya varmaları yönündeki baskıları artıyor.

Ülkedeki şiddet ve kaos İslamcı militanların etkisini artırmasını sağlıyor.

Ülkedeki insan kaçakçıları, Libya kıyılarını, Avrupa'ya göç etmek isteyenleri Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçirmek için kullanıyor.