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Dünya

BM'den Kuzey Kore'ye yeni bir ambargo daha

BM Güvenlik Konseyi, 11 Eylül'de Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar talep eden kararı kabul etmişti

24 Ekim 2017 02:59

Birleşmiş Milletler (BM) Komitesi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle yaptırım uygulanan Kuzey Kore'ye 32 ürününün daha satışını yasakladı.

Kitle imha silahlarına da hizmet edebilecek satışı yasaklanan çift kullanımlı mallar arasında radyoaktif malzemelerin taşınması için de uygun olan vakum odaları, soğutma sistemleri, flaşlı röntgen makineleri, sismik algılama cihazı ve parçacık hızlandırıcıları gibi ürünler yer alıyor.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Eylül'de Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar talep eden kararı kabul etmiş ve BM Komitesi'nden çift amaçlı kullanılan ürünler için düzenleme talebinde bulunmuştu.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar içeren 9 kararı onayladı.

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