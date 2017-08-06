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Dünya

BM'den Kuzey Kore'ye yaptırım kararı

Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini yeni yaptırımlarla üçte bir oranında azaltmayı hedefleyen tasarı oy birliğiyle kabul edildi

06 Ağustos 2017 01:29

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına rağmen nükleer faaliyetlerine ve füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlara ilişkin karar tasarısı kabul edildi.

BMGK üyeleri, ABD tarafından hazırlanarak Konsey'e getirilen ve Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları içeren karar tasarısını görüştü.

Tasarı, 15 üyenin de lehte oyu ile kabul edildi.

Kararda, Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması hedefleniyor.

Kararda ayrıca, BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor. Böylece yurt dışında yaşayan Kuzey Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişi de engellenmiş olacak.

Kararla bazı Kuzey Koreli yetkililer ve şirketler de "BMGK Kuzey Kore yaptırımlar listesine" eklendi. Bu kişi ve kuruluşlara varlık dondurma ve seyahat yasağı uygulanacak.

Kuzey Kore 2006 yılından beri uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Kuzey Kore sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

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