BM'den Kuzey Kore'ye kınama

Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Dünya Güvenlik Konseyi tarafından sert dille kınandı. Güvenlik Konseyi'nin kınama kararında, "Komünist Kore'nin istikrarı tehdit eden tutumuyla BM kararlarını ihlal ettiği" belirtildi. Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımları ağırlaştırma imkânlarını görüşmek üzere salı günü yeniden toplanacak.

Fransa'nın BM daimi temsilcisi François Delattre Güvenlik Konseyi'nin füze denemesine ‘anında, güçlü ve kararlı' bir şekilde tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Delattre, Pyongyang yönetiminin ‘provokasyon ve gerginliği tırmandırma oyununu sürdürdüğünü' belirtti.

Kuzey Kore hafta sonunda başarıyla denedikleri balistik füzenin büyük ve ağır nükleer başlık taşımaya uygun olduğunu duyurmuş ve ABD'yi silahlarının menzili konusunda uyarmıştı. ‘Hwasong-12' tipi balistik füzenin 2 100 metre irtifaya ulaştığı ve 787 kilometrelik bir mesafe kat ettiği bildirilmişti.

Balistik füzelerle deneme yapılmasını yasaklayan BM kararını hiçe sayan Kuzey Kore'nin bu denemeyi ABD'ye meydan okumak ve aynı zamanda da Güney Kore'nin yeni hükümetine gözdağı vermek amacıyla yaptığı belirtiliyor. 2016 yılından bu yana yapılan füze ve nükleer silah denemeleri bölgedeki gerginliğin tırmanmasına yol açmış ve ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'ye gerekirse tek başlarına müdahale edebileceklerini duyurmuştu.

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DW, dpa/AG, BÖ