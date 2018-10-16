BM'den Kıbrıs raporu: Çözümsüzlük sürdürülemez!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uzun süredir beklenen Kıbrıs raporunu açıkladı. Çözüm umudunun hala canlı olduğunu kaydeden Guterres, herkesin 'ortak gelecek' hakkı olduğunu ifade etti. Raporda, adadaki çözümsüzlüğün sürdürülemez olduğunun altı çizildi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi temsilciliklerine gönderdiği raporda Kıbrıs sorununda çözüm umudu gördüğünü, taraflar arasında da çözüm umudunun hala canlı olduğunu belirtti. Kıbrıs'ta yaşayan herkesin ortak bir gelecek hakkı olduğunu belirten Guterres, kapsamlı bir çözümün yaşama geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

BMGK üyesi daimi temsilciliklerine yolladığı raporda Guterres, "Çözüm odaklı olmayan sonu gelmez görüşme süreçlerinin artık geride kaldığını çok açık olarak görüyorum. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün sürdürülemez olduğuna yönelik geniş bir anlayış birliği olduğu ortada. Elli yıldır süregelen müzakere sürecinin Kıbrıs'ta bütünlüklü bir çözüme ulaşması amacıyla taraflar ve garantör ülkelerin çabalarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'ın Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerin yeniden başlatılması yönündeki raporuna da değinen Guterres, Lute'ın raporu ve kendisinin KKTC ile Rum yönetimi liderleriyle yaptığı görüşmelere dayalı olarak Kıbrs'ta kapsamlı bir çözüm umudunun hala var olduğunu belirtti.