BM'den Kıbrıs atağı; Özel Danışman liderlerle görüşüyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute, Ada'daki temaslarına başladı. Geçtiğimiz günlerde BM'nin Kıbrıs'taki görüşmelerin hızlanması için girişimlerde bulunacağı belirtilmişti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in 26 Ekim'de yaptığı görüşme sonrasında Ada'ya gelen Lute, görüşmelerin yeniden başlaması için zemin yoklaması yapacak. Lute, Ada'da ilk önce Rum lider Anastasiadis'i ziyaret etti. Lute ile Anastasiadis görüşme sonrası bir açıklama yapmadı. Rumların, müzakerelere yeniden başlama konusunda Lute'ye mesaj verdiği öğrenildi. Lute'nin, Türkiye saatine göre 17.00'de KKTC Lideri Akıncı ile görüşeceği belirtildi.