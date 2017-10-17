BM'den Kerkük açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kerkük'te askeri gerilime ilişkin, Irak merkezi hükümetine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne çatışmaların ve gerginliğin artmaması için koordineli adımlar atmaları çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in Kerkük'teki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Dujarric, "Genel Sekreter Guterres, Irak merkezi hükümetine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne, çatışmaların ve gerginliğin artmaması, kanun ve düzenin bozulmaması için koordineli adımlar atması çağrısı yapıyor." dedi.

Guterres'in, tarafların krizi birlikte yönetmesi ve mevcut tüm meselelerin diyalog yoluyla ve Irak Anayasası ile tutarlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtiğini aktaran Dujarric, Kuzey Irak'taki askeri operasyonlar nedeniyle dün akşamdan beri binlerce insanın yerinden edildiğini dile getirdi.