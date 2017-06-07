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Dünya

BM'den Katar açıklaması: İhtiyaç duyulursa Genel Sekreter her zaman arabuluculuğa hazır

Körfez ülkeleri arasında yaşanan Katar krizine ilişkin BM'den açıklama geldi

07 Haziran 2017 01:32

Birleşmiş Milletler (BM), Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ihtiyaç duyulursa arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bölgedeki mevcut durumu ve krizin çözümüne yönelik birtakım bölgesel diplomatik girişimleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Dujarric, "İhtiyaç duyulursa Genel Sekreter her zaman arabuluculuğa hazır." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.

 

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