BM'den, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Uluslararası Soruşturma Kurulu çağrısı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 23 Ekim (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak \'bağımsız bir soruşturma kurulu oluşturma\' çağrısında bulundu.

New York\'taki BM Genel Merkezi\'nde konuşan Kaye, Kaşıkçı\'ya ne olduğuna ilişkin gerçek ve güvenilir bilgilere bu sayede ulaşılabilineceğini ancak yaptıkları çağrıya uluslararası toplumun sessiz kalmasından da hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Bütün devletlere gazetecileri yalnızca 2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Günü\'nde değil, saldırıya maruz kaldıklarında da hatırlama çağrısı yapan Kaye, Güvenlik Konseyi, İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel Sekreteri\'ni göreve çağırdı. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili oluşturulacak uluslararası bağımsız bir soruşturma kurulunun verileri toplayarak değerlendirebileceğini belirten Kaye, \"Her soruya yanıt bulunmayabilir, ama kimin sorumlu olduğunu ve tam olarak ne olduğunu bu kurul belirleyebilir\" dedi.

Bağımız soruşturma kurulunun Türk makamlarının paylaştıkları bilgileri değerlendirerek potansiyel tanıkları araştırabileceğini söyleyen Kaye, \"Tüm bu değerlendirmeleri yapabilir ve uluslararası topluma neler olduğu hakkında güvenilir bir rapor verebilirler. Her sorunun yanıtı ortaya çıkmasa da, kimin sorumlu olduğunu ve tam olarak ne olduğunu belirleyebilir. Sonra bu bilgiler ışığında ne yapacağına karar vermek uluslararası topluma kalır. Ancak böyle bir soruşturma kurulu oluşturulmazsa gerçeklerin ne olduğu konusunda sürekli bir tartışma içinde olacağımız ortada. Gerçekte ne olduğuna dair güvenilir bir açıklamaya ihtiyacımız var\" diye konuştu.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da, Genel Sekreter Antonio Guterres\'in bağımsız bir soruşturma başlatabilmesi için ülkelerden bu yönde istek gelmesi gerektiğini söyledi. Haq, \"Türkiye\'den resmi bir talep gelirse değerlendiririz ve karar veririz\" dedi.