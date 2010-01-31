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Dünya

BM'den K. Kore'ye 2 temsilci gitti

BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'ye ilişkilerin yeniden başlatılması amacıyla 2 özel temsilci gönderdi.

31 Ocak 2010 02:00

T24 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin müzakerelere geri dönmesi ve üst düzey ilişkilerin yeniden başlatılması amacıyla bu ülkeye 2 özel temsilci göndereceği açıklandı.
     

Güney Kore ajansı Yonhap'taki haberde, Ban'ın danışmanı Kim Won-Soo ile BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lynn Pascoe'nin 9 Şubattan itibaren Kuzey Kore'ye 4 günlük ziyarette bulunacağı belirtildi.
    
Adının açıklanmasını istemeyen bir BM yetkilisine dayandırılan haberde, bu ziyaretin temel amacının BM ile Kuzey Kore arasında askıya alınan ilişkileri yeniden tesis etmek olduğunu kaydedildi.
    
Ziyarette başta Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması olmak üzere çeşitli konuların gündeme geleceği ifade edildi.
    
Kuzey Kore, Güney Kore, Çin, Japonya, ABD ve Rusya'nın Ağustos 2003'te başlattığı uluslararası altılı görüşmelerin son turu Aralık 2008'de yapılmıştı.
    
Pyongyang, bir füze denemesinin ardından BM'nin yaptırım kararı alması üzerine, Nisan 2009'da müzakereleri terk etmişti. Son dönemde ise Kuzey Kore rejimi, yaptırımların kaldırılması halinde diyalog başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.


 

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