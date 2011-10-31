T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM'den İsrail'e uyarı TEL AVİV (A.A)

31 Ekim 2011 14:52

-BM'den İsrail'e uyarı  TEL AVİV (A.A) - 31.10.2011 - BM'nin Ortadoğu barış süreci özel temsilcisi Robert Serry, İsrail'in, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın istifa ve Filistin Yönetimi'ni lağvetme tehditlerini ciddiye alması gerektiğini söyledi. Serry, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, Ramallah'ta Filistin Yönetimi'nin lağvedilerek, anahtarlarının İsrail'e geri verilmesini isteyen çok ses duyduğunu belirterek, Filistinlilerin Oslo sürecine giderek daha fazla yabancılaştıklarını hissettiklerini de dile getirdi. İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmelerinin kilitlenmesinin, Batı Şeria'da şiddetin yeniden patlak vermesine neden olabileceğini de söyleyen Serry, "Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda dünya artık İsrail'i bu bataktan çekip çıkarmaz" dedi. "Felaket tellallığı" yapmak istemediğini söylemesine rağmen, "Bazı şeylerin yanlış gitmesi halinde, uluslararası toplumdan da sizi bu bataktan çıkarmasını beklemeyin" diye konuşan Serry, "Bunun faturasını biz ödemeyiz" diye konuştu. Serry'yi "İsrail ve Filistin Yönetimi'nde çalışan yabancı diplomatlar arasında Abbas'a en yakın olanlardan biri" olarak niteleyen Haaretz, Serry'nin aynı zamanda FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) ile Filistin Yönetimi konusunda BM Genel Sekreteri için özel temsilci olarak çalıştığını, Abbas'la neredeyse her hafta görüştüğünü ve diğer diplomatlar gibi, Serry'nin de Abbas'tan "müzakerelerde birkaç ay içinde bir gelişme olmaz ise istifa etme niyetinde olduğunu" duyduğunu belirtti. Serry, "Abbas akıllı ve şiddet karşıtı bir insan; iki devletli çözümde de kararlı. Ancak o bile bunun imkansız olabileceğini düşünmeye başlıyorsa, Abbas'ın sözlerini ciddiye almak durumundasınız. İsrail bunu boş tehditler olarak almamalıdır. Eğer hiçbir ümit kalmazsa, söylenen, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet niteliği kazanacaktır" uyarısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24