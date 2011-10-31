-BM'den İsrail'e uyarı TEL AVİV (A.A) - 31.10.2011 - BM'nin Ortadoğu barış süreci özel temsilcisi Robert Serry, İsrail'in, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın istifa ve Filistin Yönetimi'ni lağvetme tehditlerini ciddiye alması gerektiğini söyledi. Serry, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, Ramallah'ta Filistin Yönetimi'nin lağvedilerek, anahtarlarının İsrail'e geri verilmesini isteyen çok ses duyduğunu belirterek, Filistinlilerin Oslo sürecine giderek daha fazla yabancılaştıklarını hissettiklerini de dile getirdi. İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmelerinin kilitlenmesinin, Batı Şeria'da şiddetin yeniden patlak vermesine neden olabileceğini de söyleyen Serry, "Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda dünya artık İsrail'i bu bataktan çekip çıkarmaz" dedi. "Felaket tellallığı" yapmak istemediğini söylemesine rağmen, "Bazı şeylerin yanlış gitmesi halinde, uluslararası toplumdan da sizi bu bataktan çıkarmasını beklemeyin" diye konuşan Serry, "Bunun faturasını biz ödemeyiz" diye konuştu. Serry'yi "İsrail ve Filistin Yönetimi'nde çalışan yabancı diplomatlar arasında Abbas'a en yakın olanlardan biri" olarak niteleyen Haaretz, Serry'nin aynı zamanda FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) ile Filistin Yönetimi konusunda BM Genel Sekreteri için özel temsilci olarak çalıştığını, Abbas'la neredeyse her hafta görüştüğünü ve diğer diplomatlar gibi, Serry'nin de Abbas'tan "müzakerelerde birkaç ay içinde bir gelişme olmaz ise istifa etme niyetinde olduğunu" duyduğunu belirtti. Serry, "Abbas akıllı ve şiddet karşıtı bir insan; iki devletli çözümde de kararlı. Ancak o bile bunun imkansız olabileceğini düşünmeye başlıyorsa, Abbas'ın sözlerini ciddiye almak durumundasınız. İsrail bunu boş tehditler olarak almamalıdır. Eğer hiçbir ümit kalmazsa, söylenen, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet niteliği kazanacaktır" uyarısında bulundu.