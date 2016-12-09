BM'den İsrail'e 'Batı Şeria' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, İsrail hükümetinin Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracağını ifade ettiği yasa tasarısını İsrail parlamentosundan (Knesset) geçirme çabalarından derin endişe duyduğunu belirtti.

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli özel mülk sahiplerinin izni olmadan Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğini ifade etti.

"Kanun yapıcıları, yürürlüğe girmesi halinde çok kapsamlı sonuçlar doğuracak ve İsrail'in dünyadaki itibarına ciddi şekilde zarar verecek söz konusu yasa tasarısına verdikleri destek konusunda yeniden düşünmeye davet ediyorum." diyen Hüseyin, yasa tasarısının geçmesi durumunda Batı Şeria'nın coğrafi yapısında büyük etkileri olacağı uyarısında bulundu.

Hüseyin, Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısını İsrail parlamentosundan geçirme çabalarından derin endişe duyduğunun altını çizerek, bunun Filistinlilerin daha fazla toprak ve geçim kaynaklarından mahrum olması anlamına geleceğini kaydetti.

İsrail hükümetinin, Knesset’e sunduğu yasa tasarısı pazartesi günü genel kurulda ön okuma ile, çarşamba günü yapılan oylamada da çoğunlukla kabul edilmişti.

Batı Şeria'da 136, Doğu Kudüs'te 10 "yasal" Yahudi yerleşim biriminin yanı sıra Batı Şeria'yı çevreleyen yüksek tepelerde kurulmuş 116 "yasa dışı" Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılında bölgede tek bir Yahudi yerleşimci bulunmazken, bugün 220 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere toplam 640 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.