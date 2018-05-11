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Dünya

BM'den İsrail ve İran'a "kışkırtıcı eylemlere son verin" çağrısı

İsrail ordusu, dün İran birliklerinin İsrail'e roket attığını iddia edip Suriye'de İran birliklerinin konuşlu bulunduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu

11 Mayıs 2018 00:55

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve İran'a "kışkırtıcı eylemlere son verin" çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric,  günlük basın brifinginde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e roket attığı yönündeki haberleri ve İsrail'in misilleme saldırılarını derin endişeyle takip ettiğini aktardı.

Dujarric, ''Genel Sekreter, halihazırda korkunç çatışmaların yaşandığı bölgede yeni bir çatışmanın daha yaşanmaması için tüm düşmanca ve kışkırtıcı eylemlere son verilmesi çağrısı yapıyor'' dedi.

İsrail ordusu, dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı.

İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı. İsrail, bu saldırıya karşılık Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.

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