-BM'DEN İSRAİL VE HAMAS'A EK SÜRE NEW YORK (A.A) - 29.09.2010 - BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail ve Hamas'ın, Aralık 2008'de İsrail'in Gazze'de başlattığı operasyon sırasında meydana gelen olayları açığa kavuşturmaları için daha güvenilir soruşturma yürütebilmeleri amacıyla, iki tarafa biraz daha süre tanıyan bir karar tasarısını bugün benimsedi. BM'ye yakın kaynaklar, BM İnsan Hakları Konseyi Kurulunun böyle bir kararı, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sırasında savaş suçu işlendiği iddiaları ile ilgili 3 kişilik uzmandan oluşan kurulun 21 Eylül tarihinde açıkladığı rapordan sonra benimsediğine işaret etti. Üç kişilik uzmandan oluşan kurulun 21 Eylülde açıklanan raporu, İsrail ve Hamas'ı, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sırasında savaş suçu işlendiği iddialarıyla ilgili olarak ciddi soruşturmalar yapmamakla eleştirmişti. Rapor ayrıca, hem İsrail hem de Hamas'a savaş suçları işledikleri yolunda suçlamalarda bulunmuştu. Rapor, İsrail'in olaylarla ilgili olarak sadece alt rütbeli subayları sorguladığı ve soruşturmanın tarafsızlık standartlarına uymadığını belirtmişti. BM İnsan Hakları Konseyi'nde, ABD'nin oyuna karşı 27 evet oyu ve 19 çekimser oyla kabul edilen karar, İsrail ve Hamas'a, bin 400 Filistinli ve 13 İsraillinin ölmesine yol açan Gazze'deki İsrail operasyonu sırasında meydana gelen şiddet olayları ile ilgili eksiksiz soruşturma yürütebilmeleri için biraz daha süre tanıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Aralık 2008'de başlattığı saldırılar, Ocak 2009'da sona ermişti. -FİLİSTİNLİ İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ: İHANET- Filistinli insan hakları örgütleri, karar tasarısını ve Filistin yönetiminin tasarıyı desteklemesini ağır şekilde eleştirdi. El Hak adına açıklama yapan Maysa Zorob, karar tasarısını "insan haklarına ihanet" olarak nitelendirirken, Gazze'deki Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin Başkanı Raci Surani, Filistin yönetiminin tasarıyı desteklemesinin "büyük bir hata" olduğunu söyledi.