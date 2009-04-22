BM'den Irak yönetimine Kerkük raporu

BM'nin Irak hükümetine Kerkük ile ilgili bir rapor sunduğu bildirildi.



BM'den yapılan açıklamada, BM'nin Irak misyonu başkanı Staffan de Mistura'nın, on yıllardır süren Kerkük sorununun çözülmesi için BM'nin Bağdat hükümetine yardım etmesi dileğinin dile getirildiği raporu, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Başbakan Nuri El Maliki ve Iraklı Kürt lider Mesud Barzani'ye sunduğu belirtildi.



Hazırlanması bir yıl süren raporun, Kerkük'ün kontrolüyle ilgili anlaşmazlığı bitirmek için 4 seçenek içerdiği, raporda ayrıca Irak'ın kuzeyindeki 14 tartışmalı bölge için de tavsiyeler bulunduğu kaydedildi. BM raporundaki seçeneklerin ne olduğu konusunda ise açıklama yapılmadı.



Raporu yetkililere sunduktan sonra açıklama yapan Mistura, sorunlu bölgelerin bazı yerlerinde gerilimin son zamanlarda yükseldiğinin farkında olduklarını belirterek, tartışmalı yerlerle ilgili olarak ciddi ve devamlı diyalog halinde olunmasını ümit ettiklerini söyledi.



Bu arada adının açıklanmasını istemeyen bir BM yetkilisi, Mistura'nın rapor konusunda Talabani, Maliki ve Barzani'yi bilgilendirdiğini, Iraklı yetkililerden gelen ilk yanıtların çok olumlu olduğunu ifade etti.



Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin tamamının kontrolü için hak iddia ettiği Kerkük, dünya petrol ihtiyacının yüzde 4'ünü karşılıyor.

