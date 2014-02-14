BM'den internet yasasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, TBMM'den geçerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulan internet düzenlemesini eleştirerek, düzenlemenin insan hakları ihlallerine yol açabileceğinden kaygı duyduklarını bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan Colville, "Türk parlamentosunun internetin kullanımıyla ilgili geçen hafta yaptığı yasal düzenlemenin özellikle fikir ve ifade özgürlüğü ile özel hayatın gizliliği hakkını ihlal gibi insan hakları ihlallerine yol açabileceği kaygısını taşıyoruz" dedi.

6518 sayılı son yasal değişiklikle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) herhangi bir mahkeme kararı olmadan websitelerine erişimin engellenmesi yetkisi verildiğini söyleyen Colville, internetin kullanımıyla ilgili Mayıs 2007'de çıkarılan 5651 sayılı yasayı da eleştirdi.

TBMM'den geçen yasanın bu haliyle Türkiye'nin insan hakları alanındaki uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olmadığını ifade eden Colville, Türk yetkilileri 5651 ve 6518 sayılı yasaları gözden geçirmeye çağırdıklarını kaydetti.