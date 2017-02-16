T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

BM'den 'iki devletli çözüm' uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Trump'ın barışı getirecek her türlü çözümü destekleyeceğini söylemesinin ardından,İsrail - Filistin sorununda iki devletli çözüm fikrinin terkedilmesine karşı olduğunu söyledi ve "başka bir alternatif" bulu

16 Şubat 2017 20:42

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail - Filistin sorununda iki devletli çözüm fikrinin terkedilmesine karşı olduğunu söyledi ve "başka bir alternatif" bulunmadığını vurguladı.

Guterres'in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın on yıllardan bu yana devam eden Amerikan politikasını terk edip, barışı getirecek herhangi bir formülü destekleyeceğini söylemesinden sonra geldi.

İsrail ve Filistinliler arasındaki son barış görüşmeleri 2014'te kesilmişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla ortak basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, "harika" bir barış anlaşması vaat etti.

Ancak Trump her iki tarafın da ödün vermesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısından sonra uluslararası topluma iki devletli çözüm için ellerinden geleni yapması çağrısında bulundu.

Guterres, sorunu çözmek için başka bir seçenek olmadığını vurgluladı.

Netanyahu, Trump'la basın toplantısında iki devletli çözüm sorulduğunda "etiketlere" değil "içeriğe" odaklanmak istediğini vurguladı.

Bu arada, Filistin lideri Mahmud Abbas ise iki devletli çözüme hala bağlı olduğunu söyledi.

Abbas, Trump'ın Netanyahu'ya söylediği "yahudi yerleşimlerine bir süre ara verme" sözüne dikkat çekti.

Trump'ın geçen ay göreve başlamasından bu yana İsrail, gelecekte kurulması öngörülen Filistin devletinin olması planlanan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te binlerce yerleşimin yapılmasına onay verdi.

Yahudi yerleşimleri uluslararası hukukta yasadışı kabul ediliyor ancak İsrail buna karşı çıkıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ABD Başkanı TrumpFilistinGenel Sekreteri Antonio GuterresABD Başkanı Donald TrumpAmerikanFilistinlilerBaşbakanı Benyamin NetanyahuABD Başkanı TrumpTrumpGenel Sekreteri Guterres Trump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24