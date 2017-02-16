BM'den 'iki devletli çözüm' uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail - Filistin sorununda iki devletli çözüm fikrinin terkedilmesine karşı olduğunu söyledi ve "başka bir alternatif" bulunmadığını vurguladı.

Guterres'in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın on yıllardan bu yana devam eden Amerikan politikasını terk edip, barışı getirecek herhangi bir formülü destekleyeceğini söylemesinden sonra geldi.

İsrail ve Filistinliler arasındaki son barış görüşmeleri 2014'te kesilmişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla ortak basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, "harika" bir barış anlaşması vaat etti.

Ancak Trump her iki tarafın da ödün vermesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısından sonra uluslararası topluma iki devletli çözüm için ellerinden geleni yapması çağrısında bulundu.

Guterres, sorunu çözmek için başka bir seçenek olmadığını vurgluladı.

Netanyahu, Trump'la basın toplantısında iki devletli çözüm sorulduğunda "etiketlere" değil "içeriğe" odaklanmak istediğini vurguladı.

Bu arada, Filistin lideri Mahmud Abbas ise iki devletli çözüme hala bağlı olduğunu söyledi.

Abbas, Trump'ın Netanyahu'ya söylediği "yahudi yerleşimlerine bir süre ara verme" sözüne dikkat çekti.

Trump'ın geçen ay göreve başlamasından bu yana İsrail, gelecekte kurulması öngörülen Filistin devletinin olması planlanan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te binlerce yerleşimin yapılmasına onay verdi.

Yahudi yerleşimleri uluslararası hukukta yasadışı kabul ediliyor ancak İsrail buna karşı çıkıyor.