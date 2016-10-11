BM'den Haiti için 119 milyon dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Matthew Kasırgası'nın vurduğu Haiti'de 750 bin kişiye yardım ulaştırılması için 119 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısında bulundu.

OCHA, en az 900 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 milyonluk nüfusunun yarısının kasırgadan etkilendiği Haiti için "Ekim 2016 Flaş Çağrı" başlıklı bir rapor yayınlayarak, dünya ülkelerini bu ülkeye yardım etmeye davet etti.

Raporda, 4. kategori şiddetinde etkili olan kasırganın Haiti'de 2010 yılındaki depremden sonra yaşanan "en büyük doğal afet" olduğu vurgulandı.

Ülkenin güneybatısında meydana gelen ve saatte hızı 235 kilometreye ulaşan kasırganın, geniş çaplı zarara, sel baskınlarına ve halkın evlerinden olmasına neden olduğu belirtilen raporda, 750 bin kişinin acil ve öncelikli insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

OCHA raporunda, söz konusu 750 bin Haitiliye önümüzdeki 3 ay içinde "hayat kurtaran yardım ve korunma" sağlanabilmesi için, dünyaya 119 milyon dolarlık "flaş çağrı"da bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da Haiti'deki duruma ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Matthew Kasırgası'nın vurduğu Haiti'de bazı köy ve kasabaların neredeyse haritadan silindiğine dikkati çekmiş, Haiti için yardım çağrısında bulunmuştu.

Matthew Kasırgası Küba, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin ardından ABD'nin güneydoğusuna ulaşmış, Florida Valisi Rick Scott ise kasırgayı "bir canavar” olarak nitelendirmişti.