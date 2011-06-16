-BM'DEN GIDA KRİZİ UYARISI PARİS (A.A) - 16.06.2011 - BM'nin gıda güvenliği başuzmanı David Nabarro, dünyanın 2008'deki gıda krizinin benzerini görebileceğini söyledi. BM Gıda Güvenliği ve Beslenme Özel Temsilcisi Nabarro, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, dünyada, gıda fiyatlarının yükselmesi nedeniyle 2008 yılında çıkan krizin tekrarlanabileceği uyarısında bulundu. Nabarro, gıda, su ve enerji kıtlığının gelecekte sosyal kaygıyı ve siyasi istikrarsızlığı artıracağını ifade etti. 2008'de gıda fiyatlarının yükselmesi nedeniyle dünyanın birçok yerinde insanların ölümüne yol açan isyanlar çıkmıştı.