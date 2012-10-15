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Dünya

BM'den gıda krizi uyarısı

Birleşmiş Milletler , 2013 yılında gıda krizi yaşanabileceği konusunda uyarıdı...

15 Ekim 2012 17:07

Birleşmiş Milletler'e göre , 2013 te dünyada gıda krizi yaşanabilir. Bu ihtimali gündeme getiren etkenler; küresel tahıl rezervindeki düşüş , iklim değişikliği ve artan gıda fiyatları.

Birleşmiş Milletler gıda ve Tarım Örgütü FAO , dünya tahıl rezervlerinin tehlikeli ölçüde düşük olduğuna dikkat çekti.Sıcaklık ve kuraklık , Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna gibi gıda ihraç eden ülkelerde , hasadı olumsuz etkilerken fiyatları da tırmandırıyor.Birleşmiş Milletler , dünyada 870 milyon kişinin kötü beslendiğini , Ortadoğu ve Afrika da gıda krizinin giderek büyüdüğünü belirtti. Gıda tüketimi artarken; üretim artmıyor , stoklar azalıyor.Değişen iklim koşulları da diğer olumsuz bir etken olarak görülüyor.

Çevreci örgütler , acil önlem alınmazsa küresel gıda temin sisteminin her an çökebileceğini , milyonlarca insanın aç kalabileceğini belirtildi.

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