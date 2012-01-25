-BM'den genç kızlara bilişim teknolojisi desteği ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Birleşmiş Milletler (BM), bilgi iletişim teknolojisi sektörüyle ilgili iş olanakları, eğitim ve kariyer konularında 11 ile 25 yaş arasındaki genç kızlara yardımcı olacak yeni bir web portalı açtı. BM Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni web portalı teknoloji kariyeri yapmaları için genç kızlara ilham kaynağı olmayı amaçlarken, sektörü kadınların hali hazırda nasıl değiştirdiğinin gerçek örneklerini veriyor. "http://girlsinict.org/" adresiyle ulaşılan portal, burs, staj, bilgi iletişim yarışmaları, teknoloji kampları, diğer genç kızlar ve kadınlarla iletişime geçebilecekleri internet tabanlı ağlarla ilgili kaynakların linklerini sağlayarak teknoloji kariyeri yapmak isteyen genç kızlara yardımcı olmayı hedefliyor. Açıklamaya göre, BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayınlanan bildiride, "Amerikan hükümetinin ilk bilgisayarı olan ENIAC'ın ilk programcılarının kadınlar olduğu az bilinen bir gerçektir. Genç kızlar, bilgisayar ve interneti erkeklerle aynı oranlarda kullanmalarına karşın, teknoloji ile ilgili bir kariyer yapma olasılıkları erkeklerden beş kat daha az" ifadesi kullanıldı. ITU yayınladığı bildiride, bu yaklaşımın değişmesi gerektiğini, bu tür işlere olan ihtiyaç tüm dünyada artarken boşluğu dolduracak yeterli sayıda kalifiye eleman olmadığını belirtti. ITU Genel Sekreteri Hamadoun Toure de konuyla ilgili olarak, "Araştırmalar genç kızların farklılık yaratabilecekleri bir alanda, sağlık, eğitim, tıp gibi bir kariyer seçtiklerini gösteriyor. Bu yeni portal ile bilgi iletişim teknolojisinin bilgisayar programı yazmaktan çok daha fazlası olduğunu göstermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Toure, bilgi iletişim teknolojileri sektörünün genç bir insanın seçebileceği en heyecan verici alanlardan biri olduğunu belirterek, yeni portalın dünya çapında yetenekli genç kızları bu sektöre çekmesini umduğunu sözlerine ekledi. Uzmanlara göre, bilgi iletişim teknolojisi sektöründeki işleri genç kızlar genellikle erkeklere özgü, çok zor veya sıkıcı bulabiliyorlar.