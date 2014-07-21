BM'den Gazze'de acil ateşkes çağrısı

Birleşmiş (BM) Güvenlik Konseyi Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün'ün çağrısı üzerine olağanüstü toplanan Konsey, gizli oturumu sonrası bölgede can kaybının artmasından dolayı ciddi kaygı duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Şecaiyye bölgesini bombalamasını "vahşice bir hareket" olarak nitelendirdi.

İsrail'in iki hafta önce başlattığı Gazze'deki saldırılarda en kanlı gün dündü. Saldırılarda 100'den fazla Filistinli ve 13 İsrail askeri hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 500'ü aştığını açıkladı.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da İsrail'in Şecaiyye'de katliam yaptığını söyledi.

BBC Arapça'ya konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Şecaiyye için "terörün kalesi" ifadesini kullandı ve roketlerin İsrail'e bu bölgeden fırlatıldığını söyledi. Netanyahu, 'İsrail ordusunun nüfusun yoğun olduğu bölgelere girmekten başka şansı kalmadığını' belirterek sivillere bölgeyı terk etmeleri uyarısında bulundu.

Gazze'deki BBC muhabiri Yolande Knell, binlerce Filistinlinin Şecaiyye'yi terk etmeye başladığını aktardı.

83 binden fazla Filistinli göçe zorlandı

İsrail, geçen hafta Perşembe günü kara harekâtına başlayıp Gazze'ye yönelik saldırılarını daha da yoğunlaştırmıştı.

BM, Gazze'de evini terk etmek zorunda kalan 83 bin 695 kişinin 61 sığınağa yerleştirildiğini ve evlerini, terk edenlerin sayısının hızla arttığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalara destek vermek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

İsrail Hamas'ı yalanladı

Öte yandan, Hamas dün Gazze'nin Şecaiyye bölgesindeki şiddetli çatışmalar sırasında bir İsrail askerini esir aldığını iddia etti.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ron Prosor ise Hamas'ın iddiasını yalanladı.

Hamas'ın iddiasından sonra Gazze'de "kutlama amaçlı havaya ateş açıldığı" bildirilmişti.

Üç yıl önce İsrail ile Hamas arasındaki takas anlaşmasında, esir İsrail askeri Gilad Şalit ve 1000'den fazla Filistinli tutsak karşılıklı serbest bırakılmışlardı.