BM'den Filistin'e geçit yok!

T24

BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusu ile ilgili bir mutabakata varılamadığı bildirildi.Güvenlik Konseyi'nin yeni üye kabulüyle ilgili komisyonunun hazırladığı taslak raporda, 'komisyonun Güvenlik Konseyi'ne oy birliği ile alınmış bir tavsiyede bulunamadığı' belirtildi.Komisyonun raporu cuma günü Güvenlik Konseyi'ne sunulacak.BM Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkenin temsilcilerine bugün dağıtılan 4 sayfalık rapor, konseyin Filistin'in üyelik başvurusu hakkında nasıl 3 gruba ayrıldığını gösteriyor.Raporda başvuruyu desteklemeyi planlayan ülkeler, karşı çıkanlar ve oylamada çekimser kalacak olanlar bulunduğu belirtiliyor ancak isim verilmiyor.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 23 Eylül'de Filistin'in tam üyeliği için BM'ye başvurmuş, ABD yönetimi Güvenlik Konseyi'nde oylama yapılması durumunda başvuruyu veto edeceğini açıklamıştı.Filistin'in BM üyeliği için 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde 9 evet oyu ve veto olmaması gerekiyor. Filistin'in şu ana kadar 8 üyenin oyunu almayı garantilediği belirtiliyor.