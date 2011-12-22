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Dünya

BM'den Filipinler'e yardım çağrısı ILIGAN (A.A)

22 Aralık 2011 12:51

-BM'den Filipinler'e yardım çağrısı ILIGAN (A.A) - 22.12.2011 - Birleşmiş Milletler, Filipinler'i vuran Washi fırtınasının yol açtığı sel felaketinden mağdur olan yarım milyon kişinin ihtiyaçlarının karşılanması için 28 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı. BM insani yardım koordinatörü Soe Nyunt-U, tahliye merkezlerinde kalanların salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret etti. Yetkili, yardımların su, barınak, yiyecek gibi temel ihtiyaçlar için harcanacağını kaydetti. Resmi kaynaklar, Cumartesi günü meydana gelen felakette 1002 kişinin öldüğünü, 338 binden fazla kişinin afetten etkilendiğini, bunlardan yaklaşık 45 bininin halen tahliye merkezlerinde olduğunu bildirmişti.

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