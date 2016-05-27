BM'den Felluce'deki 50 bin sivil için acil çağrı

Birleşmiş Millerler (BM) IŞİD'den kurtarmak için operasyon başlatılan Felluce'de 50 bin sivilin mahsur kaldığını belirterek, şehirdeki sivillerin korunması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, BM Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, Felluce'nin kurtarılması için başlatılan operasyonda tüm taraflardan sivillerin ve kentin altyapısının korunması için gereken önlemleri almasını istedi.

Taraflara uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarına uyma çağrısı yapan Kubis, Felluce'den ayrılmak isteyen sivillere de güvenli şekilde tahliye imkanı sunulmasını talep etti.

BM Irak İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande de, Felluce'de en az 50 bin sivilin çok kötü şartlar altında hayatta kalmaya çalıştığını kaydetti.

Ordu güçleri, polis teşkilatına bağlı unsurlar, Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri 2014'ten bu yana terör örgütü IŞİD kontrolünde bulunan Felluce'yi geri almak amacıyla 23 Mayıs'ta ortak operasyon başlatmıştı.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Iraklı güçlere hava desteği sağlıyor. Irak yönetimi, Felluce'yi alıp ardından IŞİD'in ülkedeki ana karargahı olan Musul'u kurtarmayı amaçlıyor.