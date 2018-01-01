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Dünya
Deutsche Welle

BM'den dünya için 'kırmızı alarm'

BM Genel Sekreteri Guterres, kriz, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve sosyal eşitsizliğin arttığı dünyayı 2018 yılında yeni tehlikelerin beklediği uyarısında bulundu

01 Ocak 2018 15:37

Kriz, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, sosyal eşitsizliğin arttığı dünyayı 2018 yılında yeni tehlikelerin beklediği uyarısında bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Alarm seviyesini kırmızıya çıkarıyorum" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres yeni yıl konuşmasında, dünyayı 2018 yılında da bekleyen tehlikelere karşı uyardı. Guterres, "2018'in ilk gününde, alarm çalıyorum. Dünyamız için alarm seviyesini kırmızıya çıkarıyorum" uyarısını yaptı.

"2017'de krizler arttı"

BM Genel Sekreterliği görevini üstlendiği 2017 yılına atıfta bulunarak, geçen yılki konuşmasında yaptığı 2017 yılını "barış yılı" haline getirme çağrısını hatırlatan Guterres, "Maalesef tam tersi oldu" dedi. Guterres, 2017 yılında krizlerin arttığına ve yeni tehlikelerin oluştuğuna dikkat çekti.

Guterres pazar günü yayımlanan yeni yıl konuşmasında yaptığı uyarıyı başta, Soğuk Savaş Dönemi'nden bu yana hiç olmadığı kadar artan nükleer silah endişesine dayandırdı.

“Krizleri ve nefreti ancak beraber yenebiliriz”

Uluslararası toplumu birlik olmaya çağıran BM Genel Sekreteri, “sorunların ancak birlik olunarak aşılabileceğini” vurguladı. Guterres, "Krizleri aşabilir, nefreti yenebilir ve ortak değerleri savunabiliriz. Ancak bunu sadece birlikte yapabiliriz" şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri, iklim değişikliğinin etkileri, artan sosyal eşitsizlik ve insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, "Milliyetçilik ve yabancı düşmanlığının artışa geçtiğini" belirtti.

"Buna karşı ancak birlikte mücadele edebiliriz, geleceğimiz buna bağlı" diyen Antonio Guterres, dünya genelinde devlet ve hükümet başkanlarına da çağrı yaptı. BM Genel Sekreteri, ortak hedeflerle insanlardaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesini istedi.

DW/AFP/dpaGA/BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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