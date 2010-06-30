BM'den dolar çağrısı

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BM'nin ''2010 Dünya Ekonomik ve Sosyal Araştırma Raporunda'', küresel ekonomik krizin getirdiği ciddi sorunları yenmenin kolay olmayacağı, bunun için uluslararası finans, yardım ve ticaret mekanizmasında kapsamlı ve büyük bir revizyona gereksinim duyulduğu kaydedildi.

Raporda, küresel ekonomide iyileşme sağlanması için küresel ekonomik yönetimde ciddi reformların yapılması gerektiği ve dünyayı daha sürdürülebilir bir kalkınma yoluna yöneltmek için yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğu vurgulandı.





Raporu açıklayan BM üst düzey yetkilisi Rob Vos, dünyada yaşanan gıda, petrol ve mali krizlerin büyük oranda küresel ekonomideki büyük sistemsel bozukluklardan ve küresel yönetim mekanizmalarındaki zayıflıklardan kaynaklandığını belirtti. Yine de bu mali krizin küresel mali yönetimi reform etme açısından bir fırsat sunduğu görüşünü savunan Vos, küresel ekonomik eşgüdümün sağlanması için uluslararası toplumun G20'nin ötesinde bir mekanizma kurması gerektiğini belirtti.





Raporda uluslararası mali alanda ABD Dolarına daha az bağımlı hale gelinmesi gerektiği, ABD Dolarının küresel rezerv birimi olmasının kürsel ekonomiyi de ABD'nin para politikasına ve ABD ekonomisinin durumuna bağlı hale getirdiğini belirttiler. Raporda dolar yerine Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) para birimi Özel Çekme Hakkı'nın (SDR) tercih edilmesinin iyi olacağı bildirildi.

Raporda uluslararası mali denetimi sağlayacak yeni bir küresel otoritenin de kurulması gerektiği, IMF'nin bu görevi yerine getirecek ve kriz durumlarıyla uğraşacak gücünün olmadığı vurgulandı.