BM'den Cizre çağrısı: Güvenlik güçlerinin, sivillere ateş açması hakkında soruşturma başlatılmalı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, Türkiyeli yetkililere, 20 Ocak’ta Cizre’de içinde HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da bulunduğu sivillere ateş açılmasıyla ilgili çağrı yaptı. Hüseyin, güvenlik güçlerinin silahsız insanlara ateş açması hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, olayın 'son derece şoke edici' görüntülerinde bir kadın ve erkeğin beyaz bayrak taşıdığını ve bir at arabasını ittiğini aktaran Hüseyin, söz konusu kişilerin zırhlı askeri araç tarafından izlendiğini belirtti. Hüseyin, yaptığı açıklamada, “Diğer tarafa ulaştıklarında, açıkça ateş açılmasıyla engelleniyorlar” dedi. El-Hüseyin, gruba ateş açılmasını görüntüleyen kameramanın (İMC televizyonu için çalışan Refik Tekin) tutuklanma ihtimalinden ve Türkiye'de medyaya yönelik kısıtlamalardan kaygı duyduğunu kaydetti.

İMC televizyonu, Cizre’de görev başındayken açılan ateşte yaralanan kameramanı Refik Tekin hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını, Tekin için, hem Şırnak Valiliği'nin hem de Cizre Savcılığı'nın hazırladığı gözaltı belgelerinde "Bölücü terör örgütü üyesi" ifadesinin kullanıldığını bildirmişti.