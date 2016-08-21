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BBC Türkçe

'BM'den çıkarız, Çin ve Afrika'yla başka BM kurarız'

Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu kaçakçılarının öldürülmesi için verdiği talimatı eleştiren Birleşmiş Milletler\'i terör, açlık ve savaşları sona erdirmede yetersiz kalmakla suçlayarak örgütten ayrılma uyarısında bulundu.

21 Ağustos 2016 15:06

Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu kaçakçılarının öldürülmesi için verdiği talimatı eleştiren Birleşmiş Milletler'i terör, açlık ve savaşları sona erdirmede yetersiz kalmakla suçlayarak örgütten ayrılma uyarısında bulundu.

Duterte ayrıca Çin ve Afrika ülkelerine Birleşmiş Milletler'e alternatif bir örgüt kurulması çağrısında bulunabileceğini söyledi.

9 Mayıs'taki seçimlerle işbaşına gelen Duterte, polis ve halka uyuşturucu kaçakçılarını öldürme çağrısı yapmıştı.

Ülkede Mayıs'tan bu yana uyuşturucu kaçakçısı olduğu öne sürülen 900 kişi öldürüldü.

Birleşmiş Milletler, Duterte'yi uluslararası hukuku çiğnemekle suçluyor.

Geçen hafta iki BM uzmanı, Duterte'nin talimatının "uluslararası hukuk uyarınca şiddet ve cinayete teşvik" kapsamına girdiğini söyledi.

Duterte, BM uzmanlarına "aptallar" diye tepki gösterdi ve "Uyuşturucu yüzünden hayatını kaybeden masum insanların sayısına baksınlar" dedi.

Rodrigo Duterte şöyle konuştu:

"Size hakaret etmek istemiyorum. Ama belki de BM'den ayrılmak zorunda kalacağız. Biliyorsun Birleşmiş Milletler, sen bana bir kötü şey söylersen ben senin için 10 tane söyleyebilirim. Söyleyeyim. İşe yaramazsın. Çünkü görevinin hakkını yapsaydın tüm bu savaşları, ölümleri durdurabilirdin."

Duterte, cumhurbaşkanlığına seçilmeden önce 22 yıl boyunca ülkenin üçüncü büyük kenti Davao'nun belediye başkanlığını yaptı.

Sert yaklaşımları ve tartışma yaratan açıklamalarıyla tanınan Duterte, "Cezalandırıcı" lakabıyla biliniyor.

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