BM'den 'ben bir kız çocuğuyum' projesi

"Ben bir kız çocuğuyum" isimli raporu yayımlayan "International Plan" adlı kuruluşun Başkanı Nigel Chapman, New York’da yaptığı açıklamada, dünya genelinde 75 milyon kız çocuğunun okuldan yoksun bırakılmasının büyük bir insan hakları ihlali olduğunu belirtti.

Chapman açıklamasında, dünya çapında yapılan "Ben bir kız çocuğuyum" projesinin 4 milyondan fazla kız çocuğunun eğitimine ve yaşam koşullarına destek vermek amacı güttüğünü vurguladı.

Negel Chapman, dünyada 3 kız çocuğundan birinin eğitim hakkının, şiddet, yoksulluk ve ırkçılık nedeniyle engellendiğine dikkati çekti.

Dünyanın "en yeni ülkesi" Güney Sudan’ı örnek veren Chapman, 10 milyon nüfuslu ülkede sadece 400 kız çocuğunun okula gitme şansı yakaladığına belirtti.

Chapman, bu rakamın neredeyse yaşadığı mahalledeki ortaokula giden kızların sayısıyla aynı olduğuna dikkati çekerek "Bu eşitsizliği ve uçurumu anlayamıyorum" ifadesini kullandı.

Dünya çapında 11-16 yaş arası 39 milyon kız çocuğunu konu alan proje, her 3 dakikada bir kız çocuğunun evlendiğini ve çocuk yaşta anne olduğunu ortaya çıkardı.

Öte yandan, BM, kız çocuklarının okula gitmesinin başka olumsuzlukları da ortadan kaldıracağına dikkati çekiyor.

Annelerin, yaşıtlarına göre 1 yıl fazla okula gitmesinin, çocuk ölümü oranını yüzde 9 azalttığı da raporda öne çıkıyor.

Dünya Bankası verilerine göre, ortaokula giden bir kız çocuğunun eğitimine bir yıl daha devam etmesinin, ülke çapında kişi basına düşen milli geliri yakın gelecekte yüzde 20 arttıracağı belirtiliyor.

Kanada’nın öncülüğünde dünyada ilk kez bu yıl kutlanmaya başlayan Dünya Kız Çocukları günü, dünya çapında kız çocuklarının daha iyi eğitim almasını ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyor.

193 üyeli BM Genel Kurulunda, 2012 yılından itibaren 11 Ekim’in ”Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kabul edilmesine ilişkin Türkiye, Kanada ve Peru tarafından hazırlanan karar tasarısı bütün ülkelerin onayıyla bir süre önce kabul edilmişti.

BM, Afganistan’daki kız çocuklarının evledirilmesinin önüne geçmek için kampanya başlattı.

BM’nin Afganistan temsilcisi Jan Kubis, Kabil’de düzenlediği basın toplantısında, Afganistan’ın, kız çocuklarının korunması konusunda uluslararası ve ulusal yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli önlemleri alma teminatı vermesi gerektiğini belirtti.

Kubis, 18 yaşından önce yapılan evlilikleri "çocuk evliliği" olarak tanımlayarak, bir kız çocuğunun 18 yaşından önce, ne fiziksel ne de psikolojik olarak evliliğe hazır olacağını vurguladı.

BM, ülkedeki 18 yaşı altı evliliklerin oranını yüzde 46, 15 yaş altı evliliklerin oranını ise yüzde 15 olarak belirledi.

BM, çocuk yaşta evliliklerin, kız çocuklarının eğitimini olduğu kadar beden sağlığını da olumsuz etkilediğinin altını çizerek, 10-14 yaşındaki hamileliklerde, ölüm riskinin, 20-24 yaşındaki hamileliklere oranla 5 kat az olduğuna dikkati çekti.