-BM'DEN BAN'A YEŞİL IŞIK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 17.06.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Ban Ki-mun'un ikinci dönem görev yapması yönünde bir tavsiye kararı oybirliğiyle aldı. Güvenlik Konseyi'nin kararında, 192 üyeli BM Genel Kurulu'nun Ban Ki-mun'u 1 Ocak 2012-31 Aralık 2016 tarihleri arasında olmak üzere ikinci kez Genel Sekreter olarak ataması tavsiye edildi. BM Genel Kurulu'nun bu tavsiye kararı doğrultusunda tek aday olan Ban Ki-mun'u 21 Haziran'da göreve ikinci kez atayan kararı alması bekleniyor. BM Genel Sekreteri Ban, Konsey'in tavsiye kararını almasının ardından Brezilya'dan yaptığı yazılı açıklamada, Konsey'in kararından son derece büyük onur duyduğunu belirterek BM'ye hizmet etmenin kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu, kendisine verilen güven ve destek için minnettar olduğunu ifade etti. 21. yüzyılda BM'nin daha farklı ve daha derin önem kazandığına işaret eden Ban, BM Şartı'nda belirtilen hedefleri ve ilkeleri gerekleştirmek için BM ülkeleriyle yeniden çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.