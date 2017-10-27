BM'den Bağdat ve Erbil'e çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Irak hükümeti ve Kürt bölgesindeki yönetime aralarındaki sorunları çözmek için bir görüşme takvimi belirlemeleri çağrısı yaptı.

Güvenlik Konseyi'nin bu adımı, Bağdat'ın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu sonucunu askıya alma ve diyaloğa başlama teklifini reddetmesinin ardından geldi.

Kürt yönetimi, Irak merkezi hükümetinin tüm itirazlarına rağmen geçen ay ihtilaflı bölgeleri de kapsayan tek taraflı bağımsız referandumu yapmıştı. Bunun ardından Irak ordusu ihtilaflı bölgelerden Kerkük'e bir harekat düzenleyerek kentin kontrolünü Kürt yönetiminden almıştı.

BM Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Irak'ta merkezi ve bölgesel hükümetlerin diyaloğa hazır olduğunun gözlemlendiği belirtildi. Açıklamada, Konsey üyelerinin artan gerilimden ve şiddet haberlerinden endişeli olduğu ve iki tarafları güç kullanmaktan kaçınmaya davet ettiği belirtildi.

Irak hükümeti, referandum sonuçlarının askıya alınması teklifini yeterli görmemiş sonuçların iptal edilmesini istemişti.

AFP/GY/HS

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