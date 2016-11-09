BM'den 'Aylan Bebek' fotoğrafına ödül

Suriyeli mülteciler krizinin simgesi haline gelen Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi’nin, fotoğrafını çeken Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) muhabiri Nilüfer Demir, Birleşmiş Milletler (BM) Gazeteciler Derneği’nin "altın ödül"ünü kazandı.

BM’de görev yapan gazetecileri çatısı altında toplayan Birleşmiş Milletler Gazeteciler Derneği (United Nations Correspondents Association-UNCA), 3 yaşındaki Alan Kurdi’nin Bodrum kıyılarına vuran cansız bedeninin, dünyayı ayağa kaldıran fotoğrafını çeken DHA muhabiri Nilüfer Demir’i "altın ödül"e layık buldu.

Boston Globe BM Büro Şefi Elizabeth Neuffer anısına veriliyor

DHA'dan Nafiz Albayrak'ın haberine göre, sığınmacılar konusunda çalışmalar yapan en büyük uluslararası kurum olan BM’de görev yapan gazetecileri çatısı altında toplayan ve başarılı çalışmaları değerlendiren UNCA’nın Ödül Komitesi, 2003 yılında Bağdat’ta görev yaparken geçirdiği bir kaza sonucu yaşamını yitiren Boston Globe gazetesi BM Büro Şefi Elizabeth Neuffer anısına verilen "altın ödül"ü, DHA muhabiri Nilüfer Demir’in kazandığını duyurdu.

Alman Deutche Welle televizyon kanalı Martin Jay de aynı ödüle layık görülürken, Zimbabwe’den Küresel Güney Gelişim Dergisi muhabiri Ray Mwareya "gümüş" Kenya’dan Dış Politika Dergisi muhabiri Ty McCormick de "bronz" ödül almaya hak kazandı.

BM Barış Elçisi Leonardo DiCaprio da ödül alacak

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve kendisinin görev süresinin dolmasının ardından görevi devralacak Antonio Guterres, Amerikalı ünlü oyuncu ve BM Barış Elçisi Leonardo DiCaprio, diplomatlar ile gazetecilerin de katılacağı UNCA ödül töreni, 16 Aralık’ta New York’un ünlü meknlarından Cipriani’de yapılacak.

UNCA ödül komitesinde, UNCA Başkanı Giampaolo Pioli, Carole Landry, Nabil Abi Saab, Valeria Robecco, Seana Magee, Emoke Bebiak, Sherwin Bryce-Pease, Olga Denisova, Zhenqiu Gu, Sylviane Zehil, Bouchra Benyoussef, Tuyet Nguyen ve Richard Roth bulunuyor.

Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’nü de kazanmıştı

DHA muhabiri Nilüfer Demir’in çektiği ve dünyayı sarsan Alan Kurdi fotoğrafı, TIME dergisi tarafından yılın 10 fotoğrafı arasında gösterilmiş, küresel gazeticiğin en ünlü ödül organizasyonu Puletzer’e de aday olmuştu.

Nilüfer Demir’in fotoğrafı ayrıca Almanya’da yılın fotoğrafı ödülüne layık görülmüş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü de yine Nilüfere Demir’e verilmişti.

TIME: Sığınmacı krizi üzerine gördüğümüz olağanüstü çalışmayı temsil ediyor

Nilüfer Demir’in fotoğrafını "Yılın 10 Fotoğrafı" arasına alan TIME dergisi, açıklamasında fotoğrafın gücünü Avrupa ve dünya basının ilk sayfalarında manşetlerde yer almamasına rağmen, asıl olarak sosyal medyada, özellikle Facebook ve Twitter üzerinden fotoğrafın farklı versiyonlarını paylaşmış olan okuyucu ve izleyicilerin yarattığı etkiden aldığını söyledi.

TIME’ın açıklamasında, "Bu fotoğraf, hareketsiz bir görüntünün ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini hiç olmadığı kadar kanıtlamış oldu" dendi.

TIME eçıklamasında, "Sığınmacı krizi üzerine gördüğümüz olağanüstü çalışmayı temsil ediyor" diye bahsedilen Alan Kurdi fotoğrafının, kriz üzerine tartışmalara egemen olarak, görüşmeleri ulaşabileceği en üst etki düzeyine ulaştırdığı ifade edildi.

Cameron: Hepimizin aklından uzun süre çıkmayacak bir görüntüydü

Dönemin İngiltere Başbakanı Cameron, DHA muhabiri Nilüfer Demir’in çektiği Suriyeli Alan bebeğin fotoğrafıyla ilgili, "Hepimizin aklından uzun süre çıkmayacak bir görüntüydü. Biz de bu görüntülerin tekrarlanmaması için neleri değiştirebiliriz neler yapabiliriz konularında çalışıyoruz" demişti.

Dünya basını geniş yer verdi

Fotoğrafın yayınlanmasının ardından dünya basını, DHA muhabiri Nilüfer Demir’e geniş yer ayırdı. Suriyeli küçük Alan Kurdi’nin fotoğraflarını çeken Nilüfer Demir ile yapılan röportajı yayınlayan İsviçre’nin Blick gazetesi Demir’in "Üç yaşındaki Alan Kurdi’nin cesedini gördüğüm zaman damarlarımdaki kanın donduğunu hissettim.. Bu benim meslek hayatımın en üzücü ve en karanlık günüydü" dediğini yazdı.

DHA muhabiri Nilüfer Demir, Alman basınında da geniş yer buldu. Tüm dünyayı etkileyen fotoğrafı DHA’dan Nilüfer Demir’in çektiğini yazan Alman basını, Alan Kurdi ile ilgili verdikleri haberlerde Demir’in o esnada neler düşündüğüne ilişkin görüşlerine yer verdi.

Die Welt: Tüm dünya Allan’ın fotoğrafından etkilendi

Alman Die Welt gazetesi, "Tüm dünya Allan’ın fotoğrafından etkilendi. Bunu Türkfotoğrafçı Nilüfer Demir çekti. Demir’in fotoğrafı tüm dünyada büyük yankı uyandırdı" dedi ve Nilüfer’in Demir’in, "O’nun için yapabileceğim bir şey yoktu. Yapabileceğim tek şey yerde yatan bedeniyle çığlığını duyurabilmekti. Ben de bunu ancak deklanşöre basarak yapabileceğime inandım ve o anın fotoğrafını çektim. 100 metre ilerisinde abisi Galip yerde yatıyordu" sözlerine yer verdi.

Focus.de: O an yapılabilecek bir şey yoktu

Fotoğrafı Nilüfer Demir’in çektiğini hatırlatan Focus Online, Demir’in "Üç yaşındaki Aylan Kurdi’yi gördüğümde damarlarımdaki kan dondu. O an yapılabilecek bir şey yoktu" sözlerini öne çıkartarak, Demir’in o an yaşadığı çaresizliğe dikkat çekti.

Bild: "Kalbimize hitap eden fotoğrafı o çekti"

Almanya’nın ne çok okunan gazetesi Bild, muhabiri John Putenpurachal’ın DHA muhabiri Nilüfer Demir ile Bodrum’da yaptığı röportajı yayınladı. "Tüm Dünya’yı duygulandıran resmi 29 yaşındaki Türk gazeteci Nilüfer Demir çekti" diyerek Demir’i tanıtan gazete, DHA muhabirinin "Hemen hemen her gün sahile gelirim ve buralarda geçtiğimiz yıllarda çok ceset gördüm, ama bir çocuk cesedini ilk kez gördüm" sözlerine yer verdi.

Rheinische Post: "Çocuğun sessiz çığlığını duyurmak istedim"

Rheinhische Post gazetesi DHA muhabiri Nilüfer Demir’in "Çocuğun sessiz çığlığını duyurmak istedim" cümleleriyle verdiği haberde "Resimleri tartışıldı. Fakat ölü mülteci çocuğun Bodrum kumsaldaki resmi dünyadaki sayısız medya organınca yayınlandı. Fotoğrafı çeken DHA muhabiri Demir fotoğrafı çekerken hissettiklerini bize anlattı" ifadeleri yer aldı.

Stuttgarter Zeitung: "Kanım dondu"

Nilüfer Demir’in, "Kanım dondu" cümlesinin başlık olarak kullanıldığı Stuttgarter Zeitung haberinde, çekilen fotoğrafın, boğulan tüm mülteciler adına bir sembol haline geldiği yer aldı. DHA muhabiri Demir’in fotoğrafı çektiği belirtilirken, Demir’in fotoğrafı çekerken hissettiklerini anlatması ayrıntılı bir şekilde yer aldı.