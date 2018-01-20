BM'den 'Afrin' açıklaması: Endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye'nin Afrin'e düzenlemeyi planladığı operasyonla ilgili olarak açıklama yaptı. BM Sözcüsü, olası operasyonun Suriye’ye yollanan insani yardımların durmasına ya da aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye’nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını söyledi. Stefan Dujarric, bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının, Suriye’ye yollanan insani yardımların durmasına ya da aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi.

Durajjic, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, Genel Sekreter Antomio Guterss’in endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu.