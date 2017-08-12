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Dünya

BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye diplomasi çağrısı

Donald Trump, füze gerilimiyle ilgili olarak "Kuzey Kore akılsızca davranırsa askeri çözümler tamamen hazır" demişti

12 Ağustos 2017 02:05

Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, iki ülke arasındaki tırmanan retorikten endişe duymaya devam ettiklerini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi kararının, gerginliği azaltmaya yönelik bir yol haritası olduğununu vurgulayan Dujarric, taraflara diplomasiye odaklanılması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, 5 Ağustos'ta nükleer faaliyetlerine ve füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması kararı almıştı.

Kuzey Kore, yaptırım kararının ardından ABD'ye sert tepki göstermiş ve Pasifik Okyanusu'nda ABD askeri üslerinin bulunduğu Guam Adası'nı vurmakla tehdit etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, "Kuzey Kore akılsızca davranırsa askeri çözümler tamamen hazır, silahlarımız yüklü ve hedeflerine kilitli. Umarım Kim Jong-un başka bir yol izlemeyi seçer." uyarısında bulunmuştu.

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