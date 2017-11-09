BM'den "Yemen’deki ablukayı kaldırın" çağrısı

Riyad'ı hedef alan füze saldırısı girişiminin ardından, Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun Pazar günü Yemen'e ulaşımı sağlayan bütün yolları kapatması ülkedeki insani durum açısından kaygı yaratıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kıtlık ile karşı karşıya olan Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyona çağrıda bulunarak, liman ve havaalanlarına yönelik ablukanın kaldırılmasını istedi. BMGK'dan dün New York'ta yapılan açıklamada, ülkeye yardım malzemelerinin gönderilmesine olanak sağlanması gerektiği vurgulandı.

İsveç'in talebi üzerine dün Yemen'deki insani durumu görüşmek üzere toplanan BMGK'nın dönem başkanı İtalya'nın BM Temsilcisi Sebastiano Cardi, toplantıda üyelerin Yemen'deki insani duruma ilişkin endişelerini dile getirerek, ülkedeki bütün deniz ve hava limanlarının ulaşıma açık olmasının öneminin vurgulandığını belirtti.

BM'den kıtlık uyarısı

Konuyla ilgili olarak BMGK'ya bilgi veren Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardımlar Koordinatörü Mark Lowcock, eğer abluka kaldırılmazsa, milyonlarca kişiyi etkileyebilecek dünyanın en büyük kıtlıklarından birinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Lowcock, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Güney Sudan'da bu yıl yaşanan ve onbinlerce insanı etkileyen kıtlık gibi olmayacak. 2011 yılında Somali'de yaşanan ve 250 bin insanın yaşamını yitirdiği kıtlık gibi olacak. Dünyada on yıllardır görülmeyen, milyonlarca kişinin mağdur olacağı en büyük kıtlık yaşanacak” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan ve Yemen'den fırlatılan balistik füzeyle saldırı girişiminin ardından, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Pazar günü ülkedeki bütün deniz ve havalimanları ile ülkeye girişi sağlayan karayollarını ulaşıma kapatmıştı. İran'ı Husi milislerine silah desteği sağlamakla suçlayan Suudi Arabistan, ülkeye girişi sağlayan bütün yolları kapatarak Husilere silah sevkiyatının engellenmesini hedefliyor.

BM Acil Yardımlar Koordinatörü Lowcock, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ile telefonda görüşerek, Yemen'deki bütün liman ve havaalanlarının derhal açılmasını talep ettiğini kaydetti.

Yardım örgütlerinden çağrı

Aralarında Oxfam, Yeryüzü Doktorları, Norveç Mülteci Konseyi gibi örgütlerin bulunduğu 15 yardım kuruluşu da Yemen'de acilen yardım malzemelerinin gönderilmesine olanak sağlanmasını talep etti. Yardım örgütlerinden yapılan açıklamada, "artan gıda sıkıntısı ve kolera salgını nedeniyle yardım malzemelerinin ulaştırılmasında yaşanan her gecikmenin Yemen'deki kadın, erkek ve çocukların hayatına mal olabileceğine” dikkat çekildi.

Yemen'deki iç savaş

BM verilerine göre, yaklaşık 27 milyon nüfuslu ülkedeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği bilgilere göre, ülkedeki kolera salgını halkı tehdit ediyor. Bu yıl içinde sadece kolera nedeniyle 2 bin 100 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yemen'de 2014 yılından beri iç savaş yaşanıyor. Sünni Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur el Hadi'ye bağlı birliklerle Şii Husi milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Hadi'yi destekleyen Suudi Arabistan, 2015 yılında Arap ülkelerinin oluşturduğu askeri koalisyon ile birlikte Husi milislerine karşı mücadele veriyor.

AFP/dpa/DW, JD/BK

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